У Литві пройшли навчання військових медиків за участю українських інструкторів

У Литві вперше провели навчання військових медиків за участю української організації TacMed Ukraine.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Неурядова організація Blue/Yellow вперше привезла до Литви військових медиків з української організації TacMed Ukraine для проведення інтенсивного навчання з надання першої допомоги в тактичних умовах.

Це навчання призначене для лікарів, медсестер, парамедиків та інших волонтерів, щоб надати їм практичні навички для роботи в реальних військових або екстремальних ситуаціях, за інформацією організації Blue/Yellow.

Фото: LRT

Триденне навчання для чотирьох груп відбулося в Roko Sodyba в районі Кайшядорис і охоплювало як теоретичні, так і практичні елементи – від зупинки кровотечі та евакуації поранених до реалістичних симуляцій з пострілами, вибухами та штучними пораненнями.

Учасники тренувалися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Навчання проводив лікар-волонтер з майже чотирирічним бойовим досвідом за допомогою колеги та волонтерів з Blue/Yellow Medical.

Навчання було повністю профінансовано Blue/Yellow. Це перший випадок, коли медики, які мають досвід роботи на фронті, поділилися своїми знаннями з колегами в Литві під час такого навчання з метою посилення готовності медиків нашої країни до кризових та воєнних ситуацій.

Наприкінці жовтня у литовському регіоні Аукштайтія проходили найбільші в історії Литовського союзу стрільців (LRU) навчання "Чорний яструб 2025".

Також писали, що на польському полігоні у Дравську проходили військові навчання "Хоробрий тигр", мета яких, серед іншого, ознайомитися з роботою польового госпіталю.