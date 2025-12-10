Переважна більшість литовців незадоволені роботою уряду

У Литві опитування показало значне невдоволення роботою уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування від Spinter Tyrimai наводить LRT.

За даними опитування, 73,5% респондентів оцінили роботу уряду негативно або скоріше негативно, порівняно з 67,1% у попередньому місяці.

Позитивні оцінки знизилися з 21,2% до 14,7%. Ще 11,8% не знали або не відповіли.

Тим часом сама Ругінене опустилася з другого на п'яте місце в щомісячному рейтингу політиків, яких вважають найбільш прийнятними для керівництва урядом. Лише 4,5% респондентів вважають Ругінене найкращим вибором на посаду прем'єр-міністра, що нижче за показник жовтня (8%).

Колишня консервативна прем'єрка Інгріда Шимоніте залишилася на першому місці, її підтримали 13,4% респондентів у листопаді порівняно з 14,9% місяцем раніше.

Саулюс Скверняліс, лідер опозиційної партії "Демократичний союз "За Литву" і також колишній прем'єр-міністр, посів друге місце з 9,2%, порівняно з 7,9% у жовтні.

Ремігіюс Жемайтайтіс, голова скандальної партії "Зоря Німану", посів третє місце з 6%, порівняно з 4,1% у жовтні.

Лідерка Ліберального руху Вікторія Чміліте-Нільсен посіла четверте місце з 5,2%, порівняно з 4,4% у жовтні.

За партійними уподобаннями опозиційна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" лідирувала з підтримкою 13,7%. За нею йде керівна Литовська соціал-демократична партія з 9%.

Демократичний союз "За Литву" посів третє місце з 8,2%.

Близько 24% респондентів заявили, що не знають або не хочуть говорити, яку партію вони підтримають, порівняно з 20% у жовтні.

Spinter Tyrimai опитав понад 1000 осіб онлайн і телефоном в період з 17 по 28 листопада. Похибка опитування становить 3,1 процентного пункту.

Ще одне опитування раніше показувало, що рейтинг схвалення президента Литви Гітанаса Науседи вперше з 2019 року перебуває на найнижчому рівні.

На початку жовтня писали, що з липня підтримка ультраправої литовської партії "Зоря Німану" зросла у понад 1,5 раза.