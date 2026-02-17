Экс-премьер Литвы Сквернялис пришел на допрос

Экс-премьер Литвы и лидер оппозиционного Демократического союза "За Литву" Саулюс Сквернялис пришел на допрос в Службу специальных расследований (STT) в качестве специального свидетеля.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во вторник Сквернялис пришел в здание Службы специальных расследований, чтобы дать показания в большом расследовании по системной коррупции на фитосанитарных сертификатах, которые выдает Государственная служба защиты растений.

Он сказал присутствующим журналистам, что даст комментарии после допроса.

Статус "специального свидетеля" является промежуточным между обычным свидетелем и подозреваемым. Его присваивают в ситуации, когда имеющихся доказательств недостаточно для присвоения статуса подозреваемого.

На прошлой неделе на допрос вызвали депутата-консерватора Казиса Старкевичюса, в прошлом министра сельского хозяйства. Именно этому ведомству подчинена Госслужба защиты растений, и Старкевичюс как министр назначал тогдашнего директора Юрия Корниенко, который теперь является одним из ключевых фигурантов дела.

Сквернялис оказался причастным к расследованию из-за его бывшей советницы Агне Силичкене, которая тоже работала в Госслужбе защиты растений и оказалась в статусе подозреваемой.

Этому предшествовали неожиданные обыски в их офисах в Сейме и в домах 9 февраля.

Последние опросы свидетельствовали, что Сквернялис – на втором месте в рейтинге политиков, которых литовцы хотели бы видеть на премьерской должности. Действующий премьер Инга Ругинене оказалась на пятом месте.