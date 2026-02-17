У ЄС відреагували на зупинку постачання російської нафти в Угорщину й Словаччину через Україну

Призупинення постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину через Україну внаслідок руйнування українського нафтопроводу "Дружба" російськими безпілотниками не несе нагальної загрози енергетичній безпеці цих держав.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, відповідаючи на питання журналістів 17 лютого.

Єврокомісія не вбачає загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини у короткостроковому періоді через руйнування українського нафтопроводу "Дружба".

"Вчора Угорщина повідомила нас про своє бажання скористатися тимчасовим винятком для імпорту російської сирої нафти через Хорватію на тлі припинення потоку нафти "Дружбою", – розповіла Ітконен.

Вона нагадала, що руйнування нафтопроводу "Дружба" було спричинене "атаками безпілотників з боку Росії, які зруйнували ту конкретну ділянку".

"Нагадаю, що короткострокових ризиків для безпеки постачання (нафти) немає, оскільки обидві держави-члени – Угорщина та Словаччина – мають запаси нафти на 90 днів. Це стало можливим завдяки політиці REPowerEU, яку ми впроваджуємо з 2020 року", – повідомила речниця.

Ітконен підкреслила, що для ЄС "головним є те, щоб наші держави-члени мали енергетичну безпеку і не мали проблем із безпекою постачання".

"Ми залишаємося в контакті з усіма відповідними сторонами, пов'язаними з цим інцидентом та його наслідками. Ми готові скликати засідання Координаційної групи з питань нафти (Emergency Oil Coordination Group), щоб обговорити можливий вплив перебоїв у постачанні та будь-які можливі альтернативи постачанню палива", – сказала вона.

Також речниця Єврокомісії поінформувала, що ЄС "перебуває в контакті з Україною щодо термінів ремонту трубопроводу – як швидко він зможе знову запрацювати".

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина та Словаччина попросили Хорватію дозволити транзит російської нафти через трубопровід Adria через призупинення транзиту російського газу трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Минулого року правитель РФ Владімір Путін запропонував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо обмежити Україні постачання газу реверсом і електрики з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.