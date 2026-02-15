Фіцо пожалівся на "політичний шантаж" України щодо Угорщини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини шляхом перешкоджання роботі нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо у Братиславі.

Фіцо припустив, що нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини, вдалося відремонтувати після нещодавнього пошкодження.

Зазначимо, що 27 січня саме Росія вдарила по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", зупинивши транзит нафти.

Водночас прем’єр Словаччини заявив, що Україна може затримувати відновлення постачання, щоб змусити Угорщину відмовитися від своєї позиції щодо її членства в Європейському Союзі.

"Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Угорщини щодо членства України в ЄС", – сказав Фіцо після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Братиславі.

Глава словацького уряду припустив, що Братислава має можливість вжити відповідних заходів щодо України, маючи на увазі припинення експорту електроенергії. Але, за словами Фіцо, вони цього не робитимуть, бо співчувають українському народу.

"Ми могли б образитися і могли б вжити відповідних заходів проти України. Але ми не бачимо в Україні президента Зеленського, ми не бачимо політиків. Я бачу там дітей, жінок і сім'ї, які повинні пережити важку зиму. Тому ми вирішили, що, попри те, що Зеленський зробив нам, що забрав у нас 500 мільйонів євро на рік, ми постачаємо електроенергію в Україну", – заявив Фіцо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Угорщина готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Минулого року правитель РФ Владімір Путін запропонував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо обмежити Україні постачання газу реверсом і електрики з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.