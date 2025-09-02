Путін запропонував Фіцо перекрити Україні реверсні постачання газу і електрики

Правитель РФ Володимир Путін запропонував обмежити Україні постачання газу реверсом і електрики з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Словаччина є одним з основних каналів реверсних поставок газу з Європи в Україну.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу реверсом, закрийте їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів", – сказав Путін.

Фіцо пообіцяв порушити питання безпеки нафтопроводу "Дружба" на майбутніх переговорах із президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня.

Минулого тижня Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба". Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.