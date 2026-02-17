ЗМІ дізнались, які ще країни ЄС гальмують 20-й пакет санкцій

Окрім Угорщини, Греції та Мальти, на заваді ухваленню 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії стали позиції Італії та Іспанії.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Bloomberg.

Як стало відомо від джерел, пропозиція Єврокомісії внести до пакета санкцій іноземні порти та банки, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, зустріла опір від кількох держав.

Італія та Угорщина висловили особливу стурбованість щодо внесення у список порту Кулеві в Грузії. Побоювання Риму джерела пояснюють тим, що через цей порт постачається також газ з Азербайджану, який став ключовим джерелом енергії для Європи.

Окремо Італія та Іспанія висловлюють незгоду із запропонованими санкціями щодо банку на Кубі. За словами джерел, він є єдиним на острові, який працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів та громадян ЄС, яким "може знадобитися допомога".

Інші запропоновані санкції проти іноземних банків не зустріли опору. Італійський та іспанський уряди відмовилися від коментарів.

Цей скептицизм виникає на тлі того, що Греція та Мальта також побоювання щодо пов'язаної з цим пропозиції замінити російське обмеження цін на нафту забороною на морські послуги, такі як страхування та транспортування.

Окремо країни висловили щодо санкцій проти порту в Індонезії. Грецький посадовець відмовився від коментарів, а представник Мальти заявив, що держава бере участь у технічних переговорах, щоб забезпечити реалізацію остаточного результату.

За словами посадовців, ознайомлених з переговорами, позиції чотирьох держав можуть послабити 20-й пакет санкцій, який Єврокомісія пропонує схвалити до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Раніше Politico писало, що ухвалення санкцій може загальмувати Угорщина – через обмеження проти російських спортивних посадовців.

Загалом оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.