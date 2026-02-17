Politico: позиція Угорщини може загальмувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців ухвалення чергових санкцій ЄС може затягнутися.

Про це стало відомо виданню Politico від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

В цілому ЄС наближається до фінішу у прийнятті 20-го пакета санкцій проти Росії, і остаточна угода, як очікується, буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II, повідомили виданню три дипломати.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наполегливо домагається, щоб пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Посли, ймовірно, знову зустрінуться в середу і, можливо, в п'ятницю, повідомили дипломати.

Каллас також намагається координувати свої дії з Великою Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.

Посли в понеділок заслухали доповідь посланця з питань санкцій Девіда О'Саллівана, який співпрацює з третіми країнами з метою усунення лазівок, що дозволяють Росії утримувати свої судна з нафтою у відкритому морі.

Утім, двоє інших дипломатів повідомили, що Угорщина наполягає на виключенні з санкційного списку провідних російських спортивних посадовців, що може затримати прийняття пакета санкцій.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорила з двопартійною делегацією США санкції проти Росії та координацію санкцій між ЄС та США.

Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.