СМИ узнали, какие еще страны ЕС тормозят 20-й пакет санкций

Кроме Венгрии, Греции и Мальты, на пути принятия 20-го пакета санкций ЕС против России стали позиции Италии и Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Как стало известно от источников, предложение Еврокомиссии внести в пакет санкций иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встретило сопротивление нескольких государств.

Италия и Венгрия выразили особую обеспокоенность относительно внесения в список порта Кулеви в Грузии. Опасения Рима источники объясняют тем, что через этот порт поставляется также газ из Азербайджана, который стал ключевым источником энергии для Европы.

Отдельно Италия и Испания выражают несогласие с предложенными санкциями в отношении банка на Кубе. По словам источников, он является единственным на острове, который работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС, которым "может понадобиться помощь".

Другие предложенные санкции против иностранных банков не встретили сопротивления. Итальянское и испанское правительства отказались от комментариев.

Этот скептицизм возникает на фоне того, что Греция и Мальта также опасения относительно связанного с этим предложения заменить российское ограничение цен на нефть запретом на морские услуги, такие как страхование и транспортировка.

Отдельно страны выразили относительно санкций против порта в Индонезии. Греческий чиновник отказался от комментариев, а представитель Мальты заявил, что государство участвует в технических переговорах, чтобы обеспечить реализацию окончательного результата.

По словам чиновников, знакомых с переговорами, позиции четырех государств могут ослабить 20-й пакет санкций, который Еврокомиссия предлагает одобрить к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

Ранее Politico писало, что принятие санкций может затормозить Венгрия – из-за ограничений против российских спортивных чиновников.

В целом обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссии вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.