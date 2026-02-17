Єврокомісія хоче, щоб 20-й пакет санкцій проти РФ ухвалили до 24 лютого попри суперечки

Європейська комісія очікує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, щоб через тиск примусити РФ припинити війну.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Єврокомісія не змінила плани щодо затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ до 24 лютого.

"Ми продовжуємо чинити постійний тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України. Ми й далі працюємо над заходами, спрямованими на позбавлення Росії коштів, товарів і технологій, що підтримують її війну проти України. Це дійсно включає 20-й пакет, про який ви згадали, і ми справді прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як зазначила висока представниця (Кая Каллас) на останньому засіданні Ради ЄС у закордонних справа", – повідомив Ель-Ануні.

Він не прокоментував деталі дискусій навколо проєкту 20-го пакета санкцій, лише зауважив, що "держави-члени обговорюють його".

"Факт, що Росія наполягає на скасуванні санкцій ЄС, свідчить про те, що вони б'ють по російській економіці. А тому нам потрібно продовжувати наш тиск, і ми будемо продовжувати це робити", – заявив речник.

Як повідомляла "Європейська правда", на заваді ухваленню 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії стали позиції ряду держав ЄС.

Так, пропозиція Єврокомісії внести до пакета санкцій іноземні порти та банки, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, зустріла опір від Угорщини, Іспанії та Італії.

Греція та Мальта висловили побоювання щодо пов'язаної з цим пропозиції замінити "цінову стелю" на російську нафту повною забороною на морські послуги, такі як страхування та транспортування, для російських танкерів.

Угорщина також наполягає на виключенні з санкційного списку провідних російських спортивних посадовців, що може затримати прийняття пакета санкцій.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.