Еврокомиссия хочет, чтобы 20-й пакет санкций против РФ приняли до 24 февраля, несмотря на споры

Европейская комиссия ожидает принятия 20-го пакета санкций ЕС против России до годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля, чтобы через давление заставить РФ прекратить войну.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе, заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Еврокомиссия не изменила планы по утверждению 20-го пакета санкций ЕС против РФ до 24 февраля.

"Мы продолжаем оказывать постоянное давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины. Мы продолжаем работать над мерами, направленными на лишение России средств, товаров и технологий, поддерживающих ее войну против Украины. Это действительно включает 20-й пакет, о котором вы упомянули, и мы действительно стремимся принять его до 24 февраля, как отметила высокая представительница(Кая Каллас) на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам", – сообщил Эль-Ануни.

Он не прокомментировал детали дискуссий вокруг проекта 20-го пакета санкций, лишь отметил, что "государства-члены обсуждают его".

"Факт, что Россия настаивает на отмене санкций ЕС, свидетельствует о том, что они бьют по российской экономике. Поэтому нам нужно продолжать наше давление, и мы будем продолжать это делать", – заявил представитель.

Как сообщала "Европейская правда", на пути принятия 20-го пакета санкций ЕС против России стали позиции ряда государств ЕС.

Так, предложение Еврокомиссии внести в пакет санкций иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встретило сопротивление от Венгрии, Испании и Италии.

Греция и Мальта выразили опасения относительно связанного с этим предложения заменить "ценовой потолок" на российскую нефть полным запретом на морские услуги, такие как страхование и транспортировка, для российских танкеров.

Венгрия также настаивает на исключении из санкционного списка ведущих российских спортивных чиновников, что может задержать принятие пакета санкций.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссии вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.