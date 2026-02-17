Чому Польща може відмовитися від кредиту ЄС на переозброєння і які це матиме наслідки

13 лютого Сейм Польщі схвалив закон про участь країни у програмі Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe). Цей інструмент дозволить Варшаві отримати доступ до десятків мільярдів євро пільгового фінансування для своєї оборонної промисловості.

Попри це, голосування за приєднання до цієї ініціативи показало глибокий політичний розлом. За законопроєкт віддали голоси 236 депутатів, натомість 199 проголосували проти та ще четверо – утрималися.

Про те, чому польські праві, які ще нещодавно підтримували цю ініціативу, зараз виступають категорично проти неї і чи реальний сценарій президентського вето, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння. Далі – стислий її виклад.

Програма SAFE, яка протягом останніх тижнів стала одним із головних предметів політичної дискусії у Польщі, передбачає масштабну підтримку оборонної промисловості держав Євросоюзу.

Загальний обсяг цього механізму становить 150 млрд євро, з яких Польща претендує майже на третину – 43,7 млрд євро, що є найбільшою часткою серед країн-членів ЄС. За словами прем’єра Дональда Туска, ці кошти Польща може отримати на безпрецедентних умовах: із 10-річними "кредитними канікулами" та строком погашення до 45 років.

Крім того, щонайменше 80% коштів за механізмом SAFE мають безпосередньо потрапити до польської оборонної промисловості, що робить його не лише безпековим, а й економічним проєктом.

За словами заступника міністра оборони Павела Бейди, в уряді вже визначилися, яку техніку і де хочуть замовити завдяки коштам SAFE, однак ця інформація є конфіденційною.

Проте навіть вкрай вигідні фінансові умови не гарантують уникнення дуже гострої дискусії у Сеймі, а в перспективі – також між президентом та урядом.

Проти ініціативи виступила права опозиція: "Право і справедливість" та "Конфедерація", які зрештою й не підтримали законопроєкт під час голосування у нижній палаті парламенту.

Це виглядає досить дивно, адже ще кілька місяців тому представники "ПіС" дуже позитивно оцінювали ініціативу SAFE.

Для національно-консервативного табору SAFE стає символом іншої тенденції – поступового розширення компетенцій Брюсселя у сфері, яку традиційно вважали виключною прерогативою держави.

Критики програми апелюють не лише до боргових ризиків, а й до принципового питання: чи не перетворюється оборонна політика на ще один напрям європейської централізації?

Лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський звернувся до президента із закликом накласти вето на законопроєкт. Він наголошує, що програма має не лише фінансовий, а й політичний вимір.

Попри вигідні кредитні умови, "ПіС" вбачає ризик політичного тиску на Польщу через механізми ЄС, а також пов’язав SAFE з нібито ширшим планом посилення німецького впливу в Європі.

Крім того, програма SAFE стала одним із трьох ключових пунктів останнього засідання Ради національної безпеки Польщі, на якому президент Навроцький назвав ініціативу "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Отже, сценарій президентського вето є цілком імовірним.

Після голосування в Сеймі прем’єр-міністр Дональд Туск публічно застеріг президента від блокування закону. Він прямо заявив, що ветування програми SAFE було б "непоправною втратою" для Польщі.

Фактично глава уряду виніс конфлікт у публічну площину, поставивши питання руба: або Польща максимально використовує європейські можливості для посилення оборони, або внутрішньополітичний конфлікт бере гору над стратегічними інтересами.

На жаль, заручником цієї політичної боротьби стала не лише оборонна промисловість Польщі, а й подальша військова підтримка Варшавою Києва.

Сценарій, за якого Польща оперативно збільшує випуск військової продукції, є однозначно вигідним для України.

Проте дещо несподівано реалізація цього сценарію стала аспектом політичної боротьби у Польщі.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.