Сейм Польщі затвердив закон, необхідний для участі в оборонній програмі ЄС SAFE

Польський Сейм у п’ятницю ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у програмі ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

13 лютого Сейм ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у програмі SAFE. Він передбачає створення спецфонду FIZB, через який будуть витрачатися кошти у межах програми.

Міністр фінансів Анджей Доманський перед голосуванням аргументував, що програма допоможе Польщі заощадити від 36 до 60 млрд злотих та суттєво прискорить модернізацію армії.

Віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш охарактеризував голосування як "одне з найважливіших в історії модернізації збройних сил" та наголосив, що армії дуже потрібні радикальні прискорення в цьому процесі, які якраз може забезпечити програма SAFE.

Закон підтримали 236 голосами "за", 199 голосували проти, четверо – утрималися.

Проти проголосували депутати опозиційних партій "Право і справедливість" та "Конфедерація".

Перед цим польський президент Кароль Навроцький, ідейно близький до "ПіС", і прем'єр-міністр Дональд Туск вступили у суперечку щодо плану вливання мільярдів у польську оборону.

Навроцький закликав до обережності щодо запланованого кредиту Польщі – найбільшого серед усіх країн – і називає його "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Це різко контрастує з думкою проєвропейського прем'єр-міністра Дональда Туска, який заявив, що позики надаються на "дуже вигідних умовах, недоступних на ринку в будь-який інший спосіб". Він застеріг Навроцького від ветування закону для реалізації SAFE у Польщі.

