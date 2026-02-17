Почему Польша может отказаться от кредита ЕС на вооружение и какие это будет иметь последствия

13 февраля Сейм Польши одобрил закон об участии страны в программе Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe). Этот инструмент позволит Варшаве получить доступ к десяткам миллиардов евро льготного финансирования для своей оборонной промышленности.

Несмотря на это, голосование за присоединение к этой инициативе показало глубокий политический раскол. За законопроект проголосовали 236 депутатов, 199 проголосовали против и еще четверо воздержались.

О том, почему польские правые, которые еще недавно поддерживали эту инициативу, сейчас выступают категорически против нее, и реален ли сценарий президентского вето, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Ненужные деньги? Почему Польша может остаться без кредитов ЕС на перевооружение. Далее – краткое изложение.

Программа SAFE, которая в последние недели стала одним из главных предметов политической дискуссии в Польше, предусматривает масштабную поддержку оборонной промышленности государств Евросоюза.

Общий объем этого механизма составляет 150 млрд евро, из которых Польша претендует почти на треть – 43,7 млрд евро, что является наибольшей долей среди стран-членов ЕС. По словам премьера Дональда Туска, эти средства Польша может получить на беспрецедентных условиях: с 10-летними "кредитными каникулами" и сроком погашения до 45 лет.

Кроме того, не менее 80% средств по механизму SAFE должны напрямую поступить в польскую оборонную промышленность, что делает его не только безопасностным, но и экономическим проектом.

По словам заместителя министра обороны Павела Бейды, в правительстве уже определились, какую технику и где хотят заказать благодаря средствам SAFE, однако эта информация является конфиденциальной.

Однако даже крайне выгодные финансовые условия не гарантируют избежания очень острой дискуссии в Сейме, а в перспективе – также между президентом и правительством.

Против инициативы выступила правая оппозиция: "Право и справедливость" и "Конфедерация", которые в итоге и не поддержали законопроект во время голосования в нижней палате парламента.

Это выглядит довольно странно, ведь еще несколько месяцев назад представители "ПиС" очень положительно оценивали инициативу SAFE.

Для национально-консервативного лагеря SAFE становится символом другой тенденции – постепенного расширения компетенций Брюсселя в сфере, которую традиционно считали исключительной прерогативой государства.

Критики программы апеллируют не только к долговым рискам, но и к принципиальному вопросу: не превращается ли оборонная политика в еще одно направление европейской централизации?

Лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский обратился к президенту с призывом наложить вето на законопроект. Он подчеркивает, что программа имеет не только финансовое, но и политическое измерение.

Несмотря на выгодные кредитные условия, "ПиС" видит риск политического давления на Польшу через механизмы ЕС, а также связал SAFE с якобы более широким планом усиления немецкого влияния в Европе.

Кроме того, программа SAFE стала одним из трех ключевых пунктов последнего заседания Совета национальной безопасности Польши, на котором президент Навроцкий назвал инициативу "огромным долгом, который польское государство будет выплачивать годами".

Таким образом, сценарий президентского вето вполне вероятен.

После голосования в Сейме премьер-министр Дональд Туск публично предостерег президента от блокирования закона. Он прямо заявил, что ветирование программы SAFE было бы "непоправимой потерей" для Польши.

Фактически глава правительства вынес конфликт в публичную плоскость, поставив вопрос ребром: либо Польша максимально использует европейские возможности для усиления обороны, либо внутриполитический конфликт берет верх над стратегическими интересами.

К сожалению, заложником этой политической борьбы стала не только оборонная промышленность Польши, но и дальнейшая военная поддержка Варшавой Киева.

Сценарий, при котором Польша оперативно увеличивает выпуск военной продукции, однозначно выгоден для Украины.

Однако несколько неожиданно реализация этого сценария стала аспектом политической борьбы в Польше.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Ненужные деньги? Почему Польша может остаться без кредитов ЕС на перевооружение.