Шведська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці

Швеція назвала Росію найбільшою загрозою і попередила, що агресивніша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

Про це йдеться у щорічному звіті, опублікованому Військовою розвідкою та службою безпеки країни, передає Politico, пише "Європейська правда".

Як приклад агресивних дій Росії розвідка країни зазначила порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.

"Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО", – акцентували у розвідці Швеції.

У звіті наголосили, що ця загроза є "серйозною та конкретною", а поведінка Москви – "опортуністичною та агресивною".

Нещодавно розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Як писали раніше, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.