Шведська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці
Швеція назвала Росію найбільшою загрозою і попередила, що агресивніша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.
Про це йдеться у щорічному звіті, опублікованому Військовою розвідкою та службою безпеки країни, передає Politico, пише "Європейська правда".
Як приклад агресивних дій Росії розвідка країни зазначила порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.
"Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО", – акцентували у розвідці Швеції.
У звіті наголосили, що ця загроза є "серйозною та конкретною", а поведінка Москви – "опортуністичною та агресивною".
Нещодавно розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.
Як писали раніше, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.
Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.