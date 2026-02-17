Шведская разведка считает Россию самой большой угрозой безопасности
Швеция назвала Россию самой большой угрозой и предупредила, что более агрессивное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.
Об этом говорится в ежегодном отчете, опубликованном Военной разведкой и службой безопасности страны, передает Politico, пишет "Европейская правда".
В качестве примера агрессивных действий России разведка страны отметила нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации.
"Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО", – подчеркнули в разведке Швеции.
В отчете подчеркнули, что эта угроза является "серьезной и конкретной", а поведение Москвы – "оппортунистическим и агрессивным".
Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.
Как писали ранее, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.
В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.