Шведская разведка считает Россию самой большой угрозой безопасности

Швеция назвала Россию самой большой угрозой и предупредила, что более агрессивное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию.

Об этом говорится в ежегодном отчете, опубликованном Военной разведкой и службой безопасности страны, передает Politico, пишет "Европейская правда".

В качестве примера агрессивных действий России разведка страны отметила нарушение воздушного пространства, диверсии и кибероперации.

"Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО", – подчеркнули в разведке Швеции.

В отчете подчеркнули, что эта угроза является "серьезной и конкретной", а поведение Москвы – "оппортунистическим и агрессивным".

Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

Как писали ранее, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.