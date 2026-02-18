З іноземних політиків чехи найбільше довіряють Макрону, на другому місці – Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон є єдиним іноземним політиком, якому довіряють більше половини чехів.

Про це свідчать результати опитування Центру дослідження громадської думки (CVVM), яке проводилося з 23 січня по 3 лютого і в якому взяли участь 1725 осіб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

52% людей довіряють Макрону, 31% – не довіряють. Решта не визначились зі своїм ставленням або не знають Макрона.

За Макроном йде президент України Володимир Зеленський, якому довіряють 44% чехів, але 47% не довіряють.

"Для деяких іноземних політичних лідерів опитування демонструє відносно високий рівень незнайомості", – зазначили статистики. Частка відповідей "не знаю" для більшості політиків є двозначною. Найвища вона була для президента Австрії Александра ван дер Беллена, який мав 62%. Схожа ситуація щодо прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Навпаки, переважна більшість людей знають Зеленського, Путіна і Трампа. Для всіх трьох рівень недовіри переважає довіру. Якщо для Зеленського різниця невелика, то для Путіна і Трампа вона значна. 8% чехів довіряють російському правителю, а 87% – ні. У випадку з Трампом довіра становить 12%, недовіра – 83%.

Китайський лідер Сі Цзіньпін має ще нижчий рівень довіри, який висловили 7% чехів. Однак рівень недовіри до нього не такий високий, як до Путіна і Трампа, і становить 53%. Третина чехів не знають китайського президента.

Як повідомлялося, більшість чехів вважають, що уряд має й надалі підтримувати Україну в російсько-українській війні.

Близько 62% громадян Чехії підтримують продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.