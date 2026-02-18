Президент Франции Эмманюэль Макрон – единственный иностранный политик, которому доверяют более половины чехов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CVVM), который проводился с 23 января по 3 февраля и в котором приняли участие 1725 человек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

52% людей доверяют Макрону, 31% – не доверяют. Остальные не определились со своим отношением или не знают Макрона.

За Макроном следует президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 44% чехов, но 47% не доверяют.

"В отношении некоторых иностранных политических лидеров опрос продемонстрировал относительно высокий уровень неознакомленности", – отметили статистики. Доля ответов "не знаю" для большинства политиков является двузначной. Самой высокой она была для президента Австрии Александра ван дер Беллена, который имел 62%. Похожая ситуация – и у премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напротив, подавляющее большинство людей знают Зеленского, Путина и Трампа. Для всех трех уровень недоверия превышает доверие. Если для Зеленского разница небольшая, то для Путина и Трампа она значительна. 8% чехов доверяют российскому правителю, а 87% – нет. В случае с Трампом доверие составляет 12%, недоверие – 83%.

Китайский лидер Си Цзиньпин имеет еще более низкий уровень доверия, который выразили лишь 7% чехов. Однако уровень недоверия к нему не так высок, как к Путину и Трампу, и составляет 53%. Треть чехов не знают китайского президента.

Как сообщалось, большинство чехов считают, что правительство должно и в дальнейшем поддерживать Украину в российско-украинской войне.

Около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.