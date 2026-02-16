Більшість чехів підтримує продовження допомоги Україні, особливо гуманітарної

Більшість чехів вважає, що уряд має й надалі підтримувати Україну в російсько-українській війні.

Про це свідчить опитування громадської думки, проведеного у січні цього року агентством STEM, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Найбільшу підтримку чехів отримує гуманітарна допомога та дипломатичний тиск на Росію.

Думки щодо підтримки через постачання зброї, пряму фінансову допомогу або надання притулку біженцям менш однозначні.

Водночас за жодним із видів допомоги не переважає позиція щодо її припинення, і порівняно з попереднім опитуванням минулого жовтня підтримка всіх видів допомоги зросла.

Найбільше серед населення Чехії підтримується думка, що уряд має постачати Україні медичні та споживчі товари. Загалом 70% опитаних вважають, що така допомога має продовжуватися принаймні в такому ж обсязі, або навіть бути збільшена.

Гуманітарну допомогу на території України підтримало б або збільшило 65% респондентів, допомогу чеським компаніям у налагодженні бізнес-партнерств в Україні – 63%, а дипломатичний та економічний тиск на Росію – 58%.

Щодо інших форм допомоги Україні, більшість висловлюється за їхнє обмеження або припинення.

Як свідчить опитування, 59% чехів вважають, що уряд має обмежити або припинити надання дозволу на перебування воєнним біженцям з України.

Навчання українських військових обмежило або скасувало б 51% опитаних, постачання боєприпасів – 55%, постачання військової техніки – 59%, а пряму фінансову допомогу – 65%.

Нещодавно писали, що Міністерство закордонних справ Чехії більше, ніж утричі скоротить витрати на гуманітарну допомогу за кордон. Ця допомога також надходила Україні – на ці кошти чеський уряд закупив генератори для критичних потреб українських міст.

Як писали, що Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.