Опитування: більш ніж половина чехів підтримує продовження "снарядної ініціативи"

Новини — Неділя, 15 лютого 2026, 14:55 — Ольга Ковальчук

Близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, результати якого опублікували České noviny.

Опитування, проведене у січні, показало, що 62% підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти.

Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

За словами аналітика Kantar CZ Павела Ранохи, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримали продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку саму відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята – SDP.

Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Бабіш заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Нещодавно у НАТО повідомили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.

Чехія Опитування Зброя ЗСУ
