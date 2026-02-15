Опитування: більш ніж половина чехів підтримує продовження "снарядної ініціативи"
Близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, результати якого опублікували České noviny.
Опитування, проведене у січні, показало, що 62% підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти.
Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.
За словами аналітика Kantar CZ Павела Ранохи, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримали продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.
Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку саму відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята – SDP.
Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.
Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Бабіш заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.
Нещодавно у НАТО повідомили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.