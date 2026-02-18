Як ЄС допомагає Україні створити нове агентство з контролю за ліками і що це дасть

В Україні робота над фармацевтичною реформою вже перейшла у публічну фазу.

Міністерство охорони здоров’я України винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про утворення Українського фармацевтичного агентства".

Запуск нового органу державного контролю у фармацевтичній галузі має відбутися 1 січня 2027 року.

Докладніше про створення нового Українського фармацевтичного агентства за стандартами ЄС читайте в колонці заступниці міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марини Слободніченко Рух до фармацевтичного простору ЄС: які зміни вже незабаром чекають на Україну. Далі – стислий її виклад.

В проєкті постанови про створення нового фармацевтичного агентства одразу закладені ключові європейські принципи, підкреслює Марина Слободніченко.

Перший – фінансова стійкість майбутнього регулятора.

"Українське фармацевтичне агентство – самоокупний орган, що функціонуватиме за моделлю європейських регуляторних агентств. Тобто поряд із коштами державного бюджету агентство отримуватиме надходження від ринку, які складатимуть основну частину його фінансування" – зазначає авторка колонки.

Другий принцип – прозора система оплати праці. Конкурентні заробітні плати в регуляторі стануть інструментом запобігання конфліктам інтересів, утримання фахових кадрів і формування професійної інституційної культури.

Окремий трек – формування професійної спроможності та інтеграція в європейський простір.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я, ключовим інструментом інституційної підготовки став Twinning-проєкт (залучення експертної підтримки), що реалізується у форматі консорціуму за участю держав-членів Європейського Союзу – Литви, Польщі та Німеччини, а також експертів фармацевтичних агентств Хорватії та Франції.

Півтора року українська команда разом з європейськими колегами працюватиме над гармонізацією нормативної бази з правом ЄС.

"Методологічний рівень підсилює співпраця зі Швецією. У 2026–2027 роках ми працюємо з Агентством з медичної продукції Королівства Швеції над тим, щоб новий орган державного контролю від самого початку відповідав стандартам ЄС", – пояснює авторка колонки.

А стратегічний рівень, за її словами, закріплено у співпраці з Данією.

"У сукупності три треки забезпечують системну інтеграцію України у спільний європейський фармацевтичний простір. Вже незабаром новостворене Українське фармацевтичне агентство стане частиною мережі регуляторних органів, що співпрацюють з Європейським агентство з лікарських засобів", – резюмує заступниця міністра охорони здоров’я.

