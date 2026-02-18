Як ЄС допомагає Україні створити нове агентство з контролю за ліками і що це дасть
Новини — Середа, 18 лютого 2026, 11:30 —
В Україні робота над фармацевтичною реформою вже перейшла у публічну фазу.
Міністерство охорони здоров’я України винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів України "Про утворення Українського фармацевтичного агентства".
Запуск нового органу державного контролю у фармацевтичній галузі має відбутися 1 січня 2027 року.
Докладніше про створення нового Українського фармацевтичного агентства за стандартами ЄС читайте в колонці заступниці міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марини Слободніченко Рух до фармацевтичного простору ЄС: які зміни вже незабаром чекають на Україну. Далі – стислий її виклад.
В проєкті постанови про створення нового фармацевтичного агентства одразу закладені ключові європейські принципи, підкреслює Марина Слободніченко.
Перший – фінансова стійкість майбутнього регулятора.
"Українське фармацевтичне агентство – самоокупний орган, що функціонуватиме за моделлю європейських регуляторних агентств. Тобто поряд із коштами державного бюджету агентство отримуватиме надходження від ринку, які складатимуть основну частину його фінансування" – зазначає авторка колонки.
Другий принцип – прозора система оплати праці. Конкурентні заробітні плати в регуляторі стануть інструментом запобігання конфліктам інтересів, утримання фахових кадрів і формування професійної інституційної культури.
Окремий трек – формування професійної спроможності та інтеграція в європейський простір.
За словами заступниці міністра охорони здоров’я, ключовим інструментом інституційної підготовки став Twinning-проєкт (залучення експертної підтримки), що реалізується у форматі консорціуму за участю держав-членів Європейського Союзу – Литви, Польщі та Німеччини, а також експертів фармацевтичних агентств Хорватії та Франції.
Півтора року українська команда разом з європейськими колегами працюватиме над гармонізацією нормативної бази з правом ЄС.
"Методологічний рівень підсилює співпраця зі Швецією. У 2026–2027 роках ми працюємо з Агентством з медичної продукції Королівства Швеції над тим, щоб новий орган державного контролю від самого початку відповідав стандартам ЄС", – пояснює авторка колонки.
А стратегічний рівень, за її словами, закріплено у співпраці з Данією.
"У сукупності три треки забезпечують системну інтеграцію України у спільний європейський фармацевтичний простір. Вже незабаром новостворене Українське фармацевтичне агентство стане частиною мережі регуляторних органів, що співпрацюють з Європейським агентство з лікарських засобів", – резюмує заступниця міністра охорони здоров’я.
Докладніше – в колонці Марини Слободніченко Рух до фармацевтичного простору ЄС: які зміни вже незабаром чекають на Україну.