Как ЕС помогает Украине создать новое агентство по контролю за лекарствами и что это даст

В Украине работа над фармацевтической реформой уже перешла в публичную фазу.

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров Украины "О создании Украинского фармацевтического агентства".

Запуск нового органа государственного контроля в фармацевтической отрасли должен состояться 1 января 2027 года.

Запуск нового органа государственного контроля в фармацевтической отрасли должен состояться 1 января 2027 года.

В проекте постановления о создании нового фармацевтического агентства сразу заложены ключевые европейские принципы, подчеркивает Марина Слободниченко.

Первый – финансовая устойчивость будущего регулятора.

"Украинское фармацевтическое агентство – самоокупаемый орган, который будет функционировать по модели европейских регуляторных агентств. То есть наряду со средствами государственного бюджета агентство будет получать поступления от рынка, которые будут составлять основную часть его финансирования", – отмечает автор колонки.

Второй принцип – прозрачная система оплаты труда. Конкурентные заработные платы в регуляторе станут инструментом предотвращения конфликтов интересов, удержания профессиональных кадров и формирования профессиональной институциональной культуры.

Отдельный трек – формирование профессиональной способности и интеграция в европейское пространство.

По словам заместителя министра здравоохранения, ключевым инструментом институциональной подготовки стал Twinning-проект (привлечение экспертной поддержки), который реализуется в формате консорциума с участием государств-членов Европейского Союза – Литвы, Польши и Германии, а также экспертов фармацевтических агентств Хорватии и Франции.

Полтора года украинская команда вместе с европейскими коллегами будет работать над гармонизацией нормативной базы с правом ЕС.

"Методологический уровень усиливает сотрудничество со Швецией. В 2026–2027 годах мы работаем с Агентством по медицинской продукции Королевства Швеции над тем, чтобы новый орган государственного контроля с самого начала соответствовал стандартам ЕС", – объясняет автор колонки.

А стратегический уровень, по ее словам, закреплен в сотрудничестве с Данией.

"В совокупности три трека обеспечивают системную интеграцию Украины в общее европейское фармацевтическое пространство. Уже в скором времени новое Украинское фармацевтическое агентство станет частью сети регуляторных органов, сотрудничающих с Европейским агентством по лекарственным средствам", – резюмирует заместитель министра здравоохранения.

Подробнее – в колонке Марины Слободниченко Движение к фармацевтическому про