Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться у березні-квітні

Польща проводитиме пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли Рівненської області в березні-квітні наступного року.

Про це йдеться у повідомленні Мінкульту, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 19 грудня 2025 року в селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участі фахівців з української та польської сторони "з метою обговорення подальших досліджень, які відбудуться в березні-квітні 2026 року".

Під час виїзду українськими та польськими фахівцями з залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.

Посол України в Польщі у жовтні повідомив про надання дозволу польській стороні на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у селі Угли Рівненської області.

На початку вересня на Тернопільщині за участі делегації з Польщі перепоховали останки знайдених під час ексгумацій мешканців села Пужники.

У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що врегулювання питання ексгумацій жертв Волинської трагедії здатне вибити у Росії аргумент у її спробі посварити Україну і Польщу.