ЗМІ: США хочуть обмежити участь України і 4 партнерів у саміті НАТО в Анкарі

США тиснуть на союзників по НАТО і наполягають, щоб Україна і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону не брали формальної участі в щорічному саміті Альянсу, який у липні відбудеться в Анкарі.

Про це стало відомо виданню Politico від власних джерел, пише "Європейська правда".

Ці зусилля відображають прагнення Білого дому розглядати НАТО виключно як євроатлантичний оборонний пакт і згорнути десятиліття розширення його ролі у врегулюванні криз, глобальних партнерствах та ініціативах, заснованих на цінностях, підкреслює видання.

Як зазначили виданню дипломати, США тиснуть на союзників, щоб не запрошувати Україну та чотирьох офіційних індо-тихоокеанських партнерів Альянсу – Австралію, Нову Зеландію, Японію і Південну Корею – на офіційні засідання під час липневого саміту в Анкарі.

Водночас ці країни все ж можуть бути запрошені на супутні заходи. Частково це обґрунтовують прагненням зменшити кількість зустрічей у межах саміту.

Неназваний посадовець НАТО повідомив, що Альянс "згодом поінформує щодо участі партнерів у саміті".

Тим часом співробітники НАТО також запропонували цього року скасувати публічний форум – супутній захід, який зазвичай збирає лідерів держав, експертів з оборони та урядовців на дискусійних панелях і підвищує видимість щорічного саміту.

"Цього року НАТО вирішив не організовувати публічний форум, але проведе Форум оборонної промисловості НАТО на полях саміту в Анкарі", – цитує видання своє джерело.

Цивільні службовці НАТО пояснили столицям, що цей крок спрямований на скорочення витрат в умовах браку ресурсів.

Водночас два дипломати зазначили, що, на їхню думку, рішення також могло бути опосередковано зумовлене тиском США з огляду на ширшу кампанію Вашингтона зі скорочення фінансування міжнародних організацій.

Ще один дипломат наголосив, що у момент, коли Альянс намагається переконати ширшу громадськість у доцільності своєї діяльності та зростання оборонних витрат, це "дуже шкідливо". "НАТО має комунікувати, що відбувається – і що він збирається робити", – сказав він.

12 лютого на засіданні міністрів оборони НАТО заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі оголосив, що НАТО потребує глибокого реформування.

Він заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Деталі читайте у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.