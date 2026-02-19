СМИ: США хотят ограничить участие Украины и 4 партнеров в саммите НАТО в Анкаре

США давят на союзников по НАТО и настаивают, чтобы Украина и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона не принимали формального участия в ежегодном саммите Альянса, который в июле состоится в Анкаре.

Об этом стало известно изданию Politico из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО исключительно как евроатлантический оборонный пакт и свернуть десятилетия расширения его роли в урегулировании кризисов, глобальных партнерствах и инициативах, основанных на ценностях, подчеркивает издание.

Как отметили изданию дипломаты, США давят на союзников, чтобы не приглашать Украину и четырех официальных индо-тихоокеанских партнеров Альянса – Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею – на официальные заседания во время июльского саммита в Анкаре.

В то же время эти страны все же могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия. Частично это обосновывают стремлением уменьшить количество встреч в рамках саммита.

Неназванный чиновник НАТО сообщил, что Альянс "впоследствии проинформирует об участии партнеров в саммите".

Между тем сотрудники НАТО также предложили в этом году отменить публичный форум – сопутствующее мероприятие, которое обычно собирает лидеров государств, экспертов по обороне и правительственных чиновников на дискуссионных панелях и повышает видимость ежегодного саммита.

"В этом году НАТО решило не организовывать публичный форум, но проведет Форум оборонной промышленности НАТО в кулуарах саммита в Анкаре", – цитирует издание свой источник.

Гражданские служащие НАТО объяснили столицам, что этот шаг направлен на сокращение расходов в условиях нехватки ресурсов.

В то же время два дипломата отметили, что, по их мнению, решение также могло быть косвенно обусловлено давлением США ввиду более широкой кампании Вашингтона по сокращению финансирования международных организаций.

Еще один дипломат подчеркнул, что в момент, когда Альянс пытается убедить широкую общественность в целесообразности своей деятельности и росте оборонных расходов, это "очень вредно". "НАТО должно сообщать, что происходит – и что оно собирается делать", – сказал он.

12 февраля на заседании министров обороны НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби объявил, что НАТО нуждается в глубоком реформировании.

Он заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", которая не будет "основана на зависимости" Европы от Америки.

Подробности читайте в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.