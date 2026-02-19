Чому Орбан шантажує Україну і вимагає саме "Дружбу" з російською нафтою

В ніч проти 27 січня 2026 року РФ ударила дроном по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Укртранснафти" в Бродах – основній нафтоперекачувальній станції на українській ділянці нафтопроводу "Дружба".

Після удару виникла масштабна пожежа, горіння сирої нафти в найбільшому резервуарі обʼємом 75 тисяч кубометрів тривало десять днів. Тобто це був удар по "вузлу керування і перекачки", що призвело до зупинки функціонування станції і, відповідно, прокачування російської нафти на транзит.

Про те, чому угорський прем'єр хоче саме російську нафту і саме по "Дружбі", читайте в колонці президента Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайла Гончара Кінець "Дружбі": що стоїть за погрозами Орбана та Фіцо та яку помилку зробила Україна. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що ще минулого року Росія включила до списку пріоритетних цілей в енергетичній інфраструктурі України об'єкти видобутку і транспортування нафти (те, що знаходиться в системі НАК "Нафтогаз України").

Після остаточного ураження нафтопереробного заводу в Кременчуці у червні 2025-го нафта компанії "Укрнафта", яка видобувається в Україні, була спрямована на експорт – по "Дружбі", через ЛВДС "Броди".

"На відміну від оператора ОЕС "Укренерго", де з часів курування Володимира Кудрицького було прийнято займатися питанням інженерного захисту ключових обʼєктів, в господарстві "Нафтогазу" нічого для цього не робилося. Схоже, що у колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова були інші пріоритети", – припускає президент Центру глобалістики "Стратегія XXI".

За його словами, угорський прем'єр Віктор Орбан, незважаючи на можливості купівлі нафти за ринковою ціною у інших постачальників, хоче саме російську нафту і саме по "Дружбі".

Нафтопровід, який пролягає територією України, дозволяє Орбану отримувати російську нафту "по спеціальній ціні для слуг Кремля". Транспортування цієї нафти морем через Хорватію "зʼїсть" майже усю знижку від Путіна на сировину.

"А в Орбана вже вибори у квітні. Непевно почувається і Фіцо під тиском опозиції. Звідси і старі платівки з Будапешта і Братислави під диригуванням з Москви – "в усьому винна Україна", "Україна перервала транзит", – пише автор колонки.

Зараз Україну хейтять союзники Кремля в Європі, а Київ мовчить.

"Мовчить, тому що, ймовірно, хтось "і в темі, і в долі", – припускає експерт.

А позиція Єврокомісії стосовно відновлення транзиту по "Дружбі", на думку Михайла Гончара, "є тупою і ганебною".

Він вважає, що все через те, що з Києва про надзвичайну ситуацію офіційно не повідомляли, а в Будапешті та Братиславі під кураторством Москви часу не марнували.

Він звертає увагу, що, згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Київ мав повідомити щодо удару по нафтотранспортній інфраструктурі "Дружби": "Сторона не повинна нести відповідальності за переривання або скорочення постачання відповідно до цієї статті, якщо Сторона не має можливості постачати енергетичні товари внаслідок дій, пов’язаних з третьою країною...".

А щодо погрози з боку Орбана і Фіцо припинити постачання в Україну дизельного палива та електроенергії – це вже було, нагадує президент Центру глобалістики "Стратегія XXI". Він припускає, що дизель вже не йде, "але в цьому немає проблеми для нас".

