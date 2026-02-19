Почему Орбан шантажирует Украину и требует именно "Дружбу" с российской нефтью

В ночь на 27 января 2026 года РФ нанесла удар дроном по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Укртранснафты" в Бродах – основной нефтеперекачивающей станции на украинском участке нефтепровода "Дружба".

После удара возник масштабный пожар, горение сырой нефти в крупнейшем резервуаре объемом 75 тысяч кубометров продолжалось десять дней. То есть это был удар по "узлу управления и перекачки", что привело к остановке функционирования станции и, соответственно, прокачки российской нефти на транзит.

О том, почему венгерский премьер хочет именно российскую нефть и именно по "Дружбе", читайте в колонке президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара

Автор колонки обращает внимание, что еще в прошлом году Россия включила в список приоритетных целей в энергетической инфраструктуре Украины объекты добычи и транспортировки нефти (то, что находится в системе НАК "Нафтогаз Украины").

После окончательного вывода из строя нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге в июне 2025 года нефть компании "Укрнафта", добываемая в Украине, была направлена на экспорт – по "Дружбе", через ЛВДС "Броды".

"В отличие от оператора ОЭС "Укрэнерго", где со времен курирования Владимира Кудрицкого было принято заниматься вопросом инженерной защиты ключевых объектов, в хозяйстве "Нафтогаза" ничего для этого не делалось. Похоже, что у бывшего вице-премьера Алексея Чернышова были другие приоритеты", – предполагает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан, несмотря на возможности покупки нефти по рыночной цене у других поставщиков, хочет именно российскую нефть и именно по "Дружбе".

Нефтепровод, пролегающий по территории Украины, позволяет Орбану получать российскую нефть "по специальной цене для слуг Кремля". Транспортировка этой нефти морем через Хорватию "съест" почти всю скидку от Путина на сырье.

"А у Орбана уже выборы в апреле. Неуверенно чувствует себя и Фицо под давлением оппозиции. Отсюда и старые пластинки из Будапешта и Братиславы под дирижированием из Москвы – "во всем виновата Украина", "Украина прервала транзит", – пишет автор колонки.

Сейчас Украину хейтят союзники Кремля в Европе, а Киев молчит.

"Молчит, потому что, вероятно, кто-то "и в теме, и в доле", – предполагает эксперт.

А позиция Еврокомиссии по восстановлению транзита по "Дружбе", по мнению Михаила Гончара, "является тупой и позорной".

Он считает, что все из-за того, что из Киева о чрезвычайной ситуации официально не сообщали, в то время как в Будапеште и Братиславе под кураторством Москвы времени не теряли.

Автор колонки обращает внимание, что, согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Киев должен был сообщить об ударе по нефтетранспортной инфраструктуре "Дружбы": "Сторона не должна нести ответственности за прерывание или сокращение поставок в соответствии с настоящей статьей, если Сторона не имеет возможности поставлять энергетические товары в результате действий, связанных с третьей страной…".

А по поводу угрозы со стороны Орбана и Фицо прекратить поставки в Украину дизельного топлива и электроэнергии – это уже было, напоминает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI". Он предполагает, что дизель уже не идет, "но в этом нет проблемы для нас".

