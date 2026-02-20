Естонія приєдналась до політичного бойкоту Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Представники Естонського паралімпійського комітету (ЕПК) та Міністерства культури не братимуть участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні, оскільки засуджують допуск параспортсменів країн-агресорів – Росії та Білорусі – до участі в Іграх під національними прапорами та символікою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Офіційні представники ЕПК не братимуть участі в церемоніях відкриття та закриття Паралімпійських ігор, а також в офіційних прийомах IPC. Рішення прийнято на знак солідарності з Україною і у відповідь на рішення IPC та FIS виділити Росії та Білорусі десять квот на участь у трьох видах спорту – сноуборді, гірськолижному спорті та лижних гонках. З десяти місць шість були надані Росії і чотири – Білорусі.

ЕПК підтримує офіційне рішення України не брати участь в офіційних церемоніях Ігор і вважає важливим єдиний і принциповий підхід європейських країн. Позиція Естонії базується на розумінні того, що спорт не повинен ставати інструментом нормалізації агресії.

Міністерство культури Естонії підтримує позицію ЕПК і також засуджує допуск спортсменів країн-агресорів до Паралімпійських ігор під національною символікою. Радник спортивного відділу міністерства Норман Пидер, який поїде на Ігри в Мілан і Кортіну, також не буде присутній на церемонії відкриття, а підтримає естонських спортсменів на місці змагань.

Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня.

Уряд Італії, яка приймає зимові змагання, виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії.