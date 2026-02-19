Уряд Італії виступив категорично проти росіян та білорусів на домашній Паралімпіаді

Уряд Італії виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ та спорту Антоніо Таяні й Андреа Абоді.

Міністри зазначили, що італійський уряд висловлює категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Ігор шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів з демонстрацією їхніх національних емблем, включаючи гімн.

"Італійський уряд повторно висловлює свою незгоду, вже висловлену разом з 33 іншими країнами та Європейською комісією, з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, прийнятим Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та підтверджує свою повну солідарність і безумовну підтримку України", – заявили міністри.

Уряд Італії закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

"Постійне порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, за підтримки Білорусі, є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, якщо тільки вони не виступають як нейтральні індивідуальні спортсмени", – наголосили Таяні й Абоді.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх в Італії.

А естонський мовник ERR ухвалив рішення не транслювати змагання.