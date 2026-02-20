Эстония присоединилась к политическому бойкоту Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Представители Эстонского паралимпийского комитета (ЭПК) и Министерства культуры не будут участвовать в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине, поскольку осуждают допуск параспортсменов стран-агрессоров – России и Беларуси – к участию в Играх под национальными флагами и символикой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Официальные представители ЭПК не будут участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр, а также в официальных приемах IPC. Решение принято в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение IPC и FIS выделить России и Беларуси десять квот на участие в трех видах спорта – сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках. Из десяти мест шесть были предоставлены России и четыре – Беларуси.

ЭПК поддерживает официальное решение Украины не участвовать в официальных церемониях Игр и считает важным единый и принципиальный подход европейских стран. Позиция Эстонии основана на понимании того, что спорт не должен становиться инструментом нормализации агрессии.

Министерство культуры Эстонии поддерживает позицию ЭПК и также осуждает допуск спортсменов стран-агрессоров к Паралимпийским играм под национальной символикой. Советник спортивного отдела министерства Норман Пидер, который поедет на Игры в Милан и Кортину, также не будет присутствовать на церемонии открытия, а поддержит эстонских спортсменов на месте соревнований.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта.

Правительство Италии, принимающей зимние соревнования, выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортине.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии.