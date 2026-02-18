ЄС бойкотуватиме відкриття Паралімпійських ігор через участь росіян і білорусів

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, яким дозволили виступати під національним прапором.

Про це єврокомісар написав в Х, передає "Європейська правда".

Мікалеф назвав рішення дозволити спортсменам вивішувати російські та білоруські прапори "неприйнятним".

"Поки триває загарбницька війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані з цим конфліктом", – написав єврокомісар

Він додав, що не буде присутній на церемонії відкриття, і закликав "однодумців" зробити те саме.

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив спортсменам з Росії і Білорусі не лише брати участь у Паралімпіаді, а й виступати під власними прапорами.

За повідомленням комітету, шість російських і чотири білоруські спортсмени отримали дозвіл виступити на Зимових Паралімпійських іграх 2026 під прапорами своїх країн.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь у Паралімпіаді-2026 десяти спортсменів із Росії та Білорусі.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає несправедливою дискваліфікацію українського скелетоніста Владислав Гераскевича з олімпійських змагань після суперечки щодо шолома із зображенням загиблих у російській війні українських спортсменів.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Сейм Латвії прийняв резолюцію на підтримку України та її спортсменів на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету