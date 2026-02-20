У Хорватії протестуватимуть проти будівництва птахофабрики українським бізнесменом

Жителі хорватського міста Сисак протестують проти будівництва птахофабрики, яку планує збудувати український бізнесмен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

За даними ЗМІ, український бізнесмен Андрій Матюха планує збудувати в місті Сисак одну з найбільших птахофабрик у Європі. Запланована потужність – від 82 до 100 мільйонів курей на рік, що в рази перевищує внутрішнє виробництво всієї Хорватії.

Місцеві жителі виступили проти будівництва фабрики через побоювання щодо екології. Мешканці Сисака провели вже кілька акцій протесту проти будівництва, який очолила ініціативна група "Сисачани не хочуть жити на смітнику".

Мер Сисака Домагой Орлич заявив, що місто не дасть дозволів на будівництво птахофабрики.

Уряд Хорватії, який спочатку підтримував проєкт як стратегічний, після початку протестів виступив із його критикою.

Очікується, що у столиці Хорватії, Загребі, у суботу відбудеться масштабний протест проти будівництва птахофабрики.

