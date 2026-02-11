Іспанські аграрії вийшли на протест через угоду з групою країн Південної Америки

Тисячі фермерів вийшли в середу, 11 лютого, на центральні вулиці Мадрида, щоб висловити протест проти сільськогосподарської політики Європейського Союзу та угоди про вільну торгівлю з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Фермери, багато з яких приїхали на тракторах, почали збиратися ще до полудня в центрі міста, махаючи прапорами та дуючи в роги під гучну музику, а потім вирушили по одній з головних магістралей Мадрида, до Міністерства сільського господарства.

Фото: Bloomberg

Організатори заявили, що угода ЄС з МЕРКОСУР зашкодить сільськогосподарському сектору, дозволивши надходження товарів з країн з нижчими стандартами в галузі охорони здоров'я та навколишнього середовища.

Фото: Bloomberg

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

