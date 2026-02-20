В Хорватии будут протестовать против строительства птицефабрики украинским бизнесменом

Жители хорватского города Сисак протестуют против строительства птицефабрики, которое планирует украинский бизнесмен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

По данным СМИ, украинский бизнесмен Андрей Матюха планирует построить в городе Сисак одну из крупнейших птицефабрик в Европе. Запланированная мощность – от 82 до 100 миллионов кур в год, что в разы превышает внутреннее производство всей Хорватии.

Местные жители выступили против строительства фабрики из-за опасений относительно экологии. Жители Сисака провели уже несколько акций протеста против строительства, который возглавила инициативная группа "Сисачане не хотят жить на свалке".

Мэр Сисака Домагой Орлич заявил, что город не даст разрешений на строительство птицефабрики.

Правительство Хорватии, которое изначально поддерживало проект как стратегический, после начала протестов выступило с его критикой.

Ожидается, что в столице Хорватии, Загребе, в субботу состоится масштабный протест против строительства птицефабрики.

