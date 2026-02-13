Грецькі аграрії з’їжджаються на протест у центрі Афін

У центрі Афін у п’ятницю відбудеться велика акція протесту фермерів, на яку вони з’їжджаються з різних частин країни.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

В другій половині дня у п’ятницю фермери проведуть загальнонаціональний протест у центрі Афін, запаркувавши десятки своїх тракторів перед парламентом. Вони почнуть прибувати з 15 години і планують залишатись у столиці до 12 години суботи.

Протестувальники, серед іншого, збираються говорити про високу собівартість виробництва і ставити питання про "гарантовану ціну" на продукцію.

Перед тим відбудеться демонстрація профспілок проти законопроєкту щодо трудових договорів, учасники якої дочекаються фермерів, щоб висловити їм підтримку.

У зв’язку з акцією фермерів плануються обмеження руху на ключових трасах в Аттиці та у центрі Афін. Найбільші труднощі очікуються на в’їздах до Афін на трьох трасах, по яких будуть прибувати протестувальники.

Іспанські аграрії цього тижня протестували через угоду з групою країн Південної Америки.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю фермерських протестів і в інших країнах ЄС, зокрема у Франції.