ЗМІ: Макрон та Мелоні відклали свій перший саміт високого рівня

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон відклали проведення великого франко-італійського саміту, який був запланований на початок квітня в Тулузі.

Про це повідомив у суботу французький дипломат виданню Politico, пише "Європейська правда".

За його словами, Мелоні звернулася до Макрона з проханням перенести двосторонній саміт на період після саміту G7, який відбудеться 15–17 червня. Італійська прем’єрка зробила це прохання 12 лютого під час зустрічі двох лідерів на виїзному заході з питань конкурентоспроможності в Бельгії.

Дипломат наголосив, що перенесення саміту не пов’язане з нещодавньою публічною суперечкою між лідерами цього тижня.

Запланований саміт у Тулузі мав стати демонстрацією франко-італійської дружби та спробою відновити напружені транскордонні відносини. Очікувалося, що зустріч збере двох лідерів і ключових міністрів для обговорення спільних політичних пріоритетів.

Франція та Італія не проводили самітів на високому рівні з 2020 року, коли тодішній прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте зустрівся з Макроном у Неаполі.

Макрон і Мелоні неодноразово вступали в суперечки з різних питань – від міграції до верховенства права.

Напруження знову загострилося минулого четверга, коли Макрон розкритикував Мелоні за її слова про те, що вбивство 23-річного ультраправого активіста Квентіна Деранка у Ліоні минулими вихідними є "раною для всієї Європи".

Мелоні заявила, що була "здивована" реакцією Макрона, уточнила, що не мала наміру втручатися у внутрішні справи Франції, і у відповідь нагадала про попередні суперечки – зокрема, про заяву французького уряду щодо наміру стежити за дотриманням верховенства права в Італії через кілька днів після її перемоги на виборах.

Водночас протягом останніх тижнів Мелоні дедалі більше зближується з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Минулого місяця вони провели двосторонній саміт у Римі та виступили на захист більш дружнього до торгівлі економічного порядку денного, менш орієнтованого на французьке просування правил "Зроблено в Європі".