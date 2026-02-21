Макрон закликав до спокою перед демонстраціями на честь вбитого правого активіста

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до спокою перед демонстраціями у зв’язку з загибеллю правого активіста Кентена Деранка, відповідальність за яку покладають на радикальних лівих активістів.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

Макрон вранці у суботу закликав усіх "зберігати спокій". "Органи влади, звісно, будуть пильно стежити, щоб усе відбулось якнайкраще", – сказав президент.

Він додав, що на початку тижня проведе зустріч з прем’єром та профільними відомствами, щоб обговорити проблему з радикальними групи, які активно діють і мають зв’язки з політичними силами, "про кого б не йшлося".

"Зараз потрібно, щоб усі поводилися відповідально. У нашій Республіці ніякі силові методи не є легітимними", – наголосив Емманюель Макрон.

Основна демонстрація у зв’язку з загибеллю Деранка планується в Ліоні, де відбулись події, хода відбудеться також у Ренні.

Ультраправий активіст Кентен Деранк загинув внаслідок бійки під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала одна з найвідоміших членкинь ультралівої "Нескореної Франції". У зв’язку з цим затримали 11 осіб.

В МВС припустили, що до інциденту могли бути причетні члени місцевої антифашистської групи, пов’язаної з "Нескореною Францією".

Праві організації почали влаштовувати демонстрації на вшанування пам’яті загиблого.

Паралельно на адресу лідера ультралівих Люка Меланшона почали лунати звинувачення у використанні риторики, що сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.

У середу офіс "Нескореної Франції" у Парижі евакуйовували через нібито закладену вибухівку, повідомлення не підтвердилось.