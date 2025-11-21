Мелоні обговорила з Мерцом "мирну пропозицію" США

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у якій вони обмінялися думками щодо американської пропозиції про мир в Україні.

Про розмову повідомили в уряді Італії, пише "Європейська правда".

У розмові лідери підкреслили важливість підтримки поточних переговорних зусиль і підтвердили кінцеву мету досягнення справедливого і тривалого миру в інтересах всієї Європи.

Як відзначається, "було позитивно сприйнято положення про надійні гарантії безпеки, що є невід'ємною частиною більш широкої європейської та трансатлантичної стабільності, відповідно до того, що вже давно пропонує Італія".

Водночас в уряді Італії наголосили, що інші елементи плану США були визнані такими, що заслуговують на подальше вивчення.

У найближчі години та завтра Мелоні продовжить контакти з основними лідерами, зацікавленими у врегулюванні російсько-української війни.

У п’ятницю Мерц разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єром Британії Кіром Стармером провели телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

За словами президента України, під час розмови вони скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

В уряді Німеччини розповіли: під час телефонної розмови з президентом Зеленським було погоджено, що українські збройні сили повинні залишатися здатними захищати суверенітет країни.

