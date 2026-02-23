Сійярто каже, що нафтопровід "Дружба" не постраждав від російської атаки

В Будапешті вважають, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі 23 лютого.

Угорщина вважає, що Росія не пошкодила нафтопровід "Дружба", а зупинка постачання російської нафти в Європу є політичним рішенням України.

"Трубопровід "Дружба" не постраждав від жодної російської атаки. Сам трубопровід не зазнав шкоди", – наголосив Сійярто.

Він заявив, що "наразі немає жодної фізичної причини чи фізичної перешкоди для відновлення постачань" (російської нафти в Угорщину. – "ЄП") – і тому Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

"От і все. Це суто політичне рішення України. Це суто шантаж проти Угорщини з метою змінити нашу позицію щодо України, членства в ЄС та всього такого", – додав угорський міністр.

Він висловив думку, що українці "координують дії з угорською опозицією", оскільки Угорщина перебуває на етапі підготовки до виборів.

"Отже, коли українці вирішать відновити постачання нафти, ми зможемо переглянути ситуацію. М'яч на їхньому полі, а не на нашому", – підсумував Петер Сійярто.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.

Варто зауважити, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас спрогнозувала, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, скоріш за все, не буде ухвалений у понеділок, 23 лютого через блокування Угорщини.

У МЗС України вже заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".