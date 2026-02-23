Сийярто говорит, что нефтепровод "Дружба" не пострадал от российской атаки

В Будапеште считают, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Венгрия считает, что Россия не повредила нефтепровод Дружба, а остановка поставок российской нефти в Европу является политическим решением Украины.

"Трубопровод "Дружба" не пострадал от никакой российской атаки. Сам трубопровод не поврежден", – подчеркнул Сийярто.

Он заявил, что "в настоящее время нет никакой физической причины или физического препятствия для возобновления поставок" (российской нефти в Венгрию. – "ЕП") – и поэтому Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

"Вот и все. Это чисто политическое решение Украины. Это чистый шантаж против Венгрии с целью изменить нашу позицию по Украине, членству в ЕС и всему такому", – добавил венгерский министр.

Он высказал мнение, что украинцы "координируют действия с венгерской оппозицией", поскольку Венгрия находится на этапе подготовки к выборам.

"Итак, когда украинцы решат возобновить поставки нефти, мы сможем пересмотреть ситуацию. Мяч на их поле, а не на нашем", – подытожил Петер Сийярто.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.

Стоит отметить, что главный дипломат ЕС Кая Каллас спрогнозировала, что 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, скорее всего, не будет принят в понедельник, 23 февраля, из-за блокировки Венгрии.

В МИД Украины уже заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".