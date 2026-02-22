У МЗС заявили Фіцо і Орбану, щоб відправляли свої ультиматуми до Кремля

У МЗС заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 21 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що дії Будапешта і Братислави, які погрожують зупинити поставки електроенергії, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону.

У міністерстві наголосили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської комісії щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами.

"Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн", – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві підкреслили, що Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

Водночас Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", – заявили в МЗС України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

