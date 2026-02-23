Єврокомісар: ЄС готуватиме кредит у 90 млрд євро для України попри вето Угорщини

Рада ЄС у вівторок, 24 лютого, затвердить два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту у 90 млрд євро, які дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", повідомив європейський комісар Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія продовжить готуватися надати Україні перший транш з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на відмову Угорщини ухвалити один з законопроєктів, необхідних для цього.

"Насамперед, що відбудеться завтра: завтра відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом", – заявив Домбровскіс кореспондентці "ЄвроПравди".

Він пояснив, що затвердження цього документа 24 лютого "завершить політичне ухвалення рішень щодо кредиту на підтримку України".

"Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами", – розповів європейський комісар.

Він нагадав, що політичні дискусії зараз точаться навколо питання внесення поправок до багаторічної фінансової рамки – довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки (ухвалення саме цього документа заблокувала Угорщина – "ЄП").

"Ці поправки потрібні для того, щоб Європейська Комісія могла фактично здійснити запозичення на рівні ЄС для надання цієї підтримки Україні", – уточнив Домбровскіс.

Таким чином, відмова Угорщини ухвалити зміни до довгострокового бюджету ЄС не створює негайної загрози для процесу зараз, адже Єврокомісія має підготуватися до залучення коштів для України на міжнародних фінансових ринках.

"У грудні всі лідери ЄС, включно з прем'єр-міністром Угорщини, паном Орбаном, погодилися підтримати кредит – і, до речі, Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі у цьому фінансовому забезпеченні. Тому ми очікуємо, що вони дотримаються цієї угоди", – наголосив Валдіс Домбровскіс.

"Ми прагнули б розпочати виплати Україні вже на початку квітня", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

​​Всі три документи вже схвалені Європейським парламентом і знаходяться на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Угорщина заявила, що блокуватиме 90 млрд євро для України, поки Київ не поновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".