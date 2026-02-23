Еврокомиссар: ЕС будет готовить кредит на 90 млрд евро для Украины, несмотря на вето Венгрии

Совет ЕС во вторник, 24 февраля, утвердит два законодательных акта Евросоюза о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро, которые позволят продолжить техническую работу над кредитом даже в условиях блокирования Венгрией третьего законопроекта, необходимого для завершения процесса.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", сообщил европейский комиссар Валдис Домбровскис.



Еврокомиссия продолжит готовиться предоставить Украине первый транш из кредита в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на отказ Венгрии принять один из законопроектов, необходимых для этого.



"Прежде всего, что произойдет завтра: завтра состоится финализация Регламента о кредите в поддержку Украины, и этот процесс идет по плану", – заявил Домбровскис корреспондентке "ЕвроПравды".



Он объяснил, что утверждение этого документа 24 февраля "завершит политическое принятие решений по кредиту в поддержку Украины".



"Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год... Мы уже работаем над всеми этими документами", – рассказал европейский комиссар.



Он напомнил, что политические дискуссии сейчас идут вокруг вопроса внесения поправок в многолетнюю финансовую рамку – долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы (принятие именно этого документа заблокировала Венгрия – "ЕП").



"Эти поправки нужны для того, чтобы Европейская Комиссия могла фактически осуществить заимствование на уровне ЕС для предоставления этой поддержки Украине", – уточнил Домбровскис.



Таким образом, отказ Венгрии принять изменения в долгосрочный бюджет ЕС не создает немедленной угрозы для процесса сейчас, ведь Еврокомиссия должна подготовиться к привлечению средств для Украины на международных финансовых рынках.



"В декабре все лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии, господина Орбана, согласились поддержать кредит – и, кстати, Венгрия вместе со Словакией и Чехией не участвует в этом финансовом обеспечении. Поэтому мы ожидаем, что они соблюдут это соглашение", – отметил Валдис Домбровскис.



"Мы стремились бы начать выплаты Украине уже в начале апреля", – подчеркнул он.



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.



Все три документа уже одобрены Европейским парламентом и находятся на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.



Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.



Венгрия заявила, что будет блокировать 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".