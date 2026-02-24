Резолюція Європарламенту: Росія має зазнати поразки, Україна – перемогти і стати членом ЄС

У своїй неспровокованій агресивній війні Росія має зазнати поразки, а Україна – перемогти і в майбутньому стати членом Європейського Союзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, йдеться у резолюції "Щодо чотирьох років агресивної війни Росії проти України та внеску Європи у справедливий мир і сталу безпеку для України", ухваленої Європейським парламентом 24 лютого.

Європарламент переконаний, що Україна має перемогти у війні та вступити у ЄС.

"Європарламент рішуче наголошує на невід'ємному праві України на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН; підтверджує своє тверде переконання, що агресія Росії повинна зазнати поразки, а Україна повинна перемогти", – йдеться у тексті резолюції.

Євродепутати наголосили, що "Росія, її керівництво та її союзники, такі як білоруський режим, несуть повну відповідальність за війну, воєнні злочини та злочин агресії, і (Європарламент) закликає до притягнення їх до повної відповідальності".

"Європарламент підтверджує, що майбутнє України – в ЄС; визнає європейську інтеграцію України стратегічним пріоритетом для ЄС і закликає ЄС та його держави-члени готуватися до майбутнього розширення шляхом впровадження внутрішніх реформ та розробки чіткої стратегії розширення", – стверджує текст документа.

Як повідомляла "Європейська правда", 24 лютого Європарламент проводить урочисте позачергове засідання, присвячене четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.