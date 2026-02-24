Зеленський закликав Європарламент заборонити в'їзд в ЄС російським "учасникам війни"

Настав час заборонити в’їзд до Європейського Союзу всім учасникам російської агресії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив під час відеозвернення до Європейського парламенту 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, що необхідно закрити доступ до Європи усім російським воєнним злочинцям.

"У вільному світі не має бути місця для російських танків, російських заборон, російських санкцій, схем вторгнення чи будь-яких російських воєнних злочинців. Настав час повністю заборонити всім учасникам російської агресії доступ до всієї Європи", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що "нам усім потрібен повний спектр безпеки від Росії".

"Ми повинні продовжувати твердо застосовувати весь спектр захисту від Росії – від потужних санкцій до реальної підтримки життя після російських ударів. Кожен із вас розуміє, що саме наповнює гаманець Путіна грошима і дозволяє йому затягувати ці війни", – звернувся до європарламентарів український президент.

Як повідомляла "Європейська правда", 24 лютого Європарламент проводить урочисте позачергове засідання, присвячене четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європарламент також затвердить резолюцію, присвячену річниці повномасштабної агресії РФ