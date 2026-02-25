Стефанішина: США офіційно попередили Україну через удар по Новоросійську

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що отримала офіційне попередження від США щодо українських ударів по російському порту Новоросійськ, які начебто вплинули на американські економічні інтереси.

Про це вона казала під час брифінгу у вівторок, 24 лютого, пише CNN, передає "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, США заявили, що українські атаки на Новоросійськ "вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан".

"І ми почули від Державного департаменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси", – зазначила вона.

Стефанішина також заявила, що "отримала демарш" від Державного департаменту США щодо цього.

Водночас вона наголосила, що США не пропонували Києву загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома", – сказала дипломатка.

Також, за словами Стефанішиної, у листі від Державного департаменту підкреслювалося, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме", – зазначила вона.

Відтак Стефанішина закликала американських законодавців ухвалити закон про посилення санкцій проти Москви, заявивши, що затримка з його ухваленням розглядається як перемога Москви.

"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів", – додала вона.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.

Через Новоросійськ крім російської також йде казахстанська нафта, порт забезпечує відвантаження понад 2 млн барелів нафти на добу, що становить близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Станом на ранок 14 листопада ціни на нафту зросли приблизно на 2% через побоювання щодо постачання після того, як дрони поцілили в нафтосховище в російському порту Новоросійськ.

Варто нагадати, що Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.