Стефанишина: США официально предупредили Украину из-за удара по Новороссийску

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила официальное предупреждение от США относительно украинских ударов по российскому порту Новороссийск, которые якобы повлияли на американские экономические интересы.

Об этом она говорила во время брифинга во вторник, 24 февраля, пишет CNN, передает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, США заявили, что украинские атаки на Новороссийск "повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан".

"И мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздержаться от атак на американские интересы", – отметила она.

Стефанишина также заявила, что "получила демарш" от Государственного департамента США по этому поводу.

В то же время она подчеркнула, что США не предлагали Киеву в целом воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано с тем, что американские экономические интересы там пострадали. Мы приняли это к сведению", – сказала дипломат.

Также, по словам Стефанишиной, в письме от Государственного департамента подчеркивалось, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне было очень, очень обидно, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда мы могли бы сделать то же самое", – отметила она.

Поэтому Стефанишина призвала американских законодателей принять закон об усилении санкций против Москвы, заявив, что задержка с его принятием рассматривается как победа Москвы.

"Если мы сможем наложить больше санкций и оказывать большее давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров", – добавила она.

Напомним, в ночь на 14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске: повредили нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно судно.

Через Новороссийск помимо российской также идет казахстанская нефть, порт обеспечивает отгрузку более 2 млн баррелей нефти в сутки, что составляет около 5% от общемировых морских поставок.

По состоянию на утро 14 ноября цены на нефть выросли примерно на 2% из-за опасений по поводу поставок после того, как дроны поразили нефтехранилище в российском порту Новороссийск.

Стоит напомнить, что Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.