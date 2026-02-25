Трамп пообіцяв справедливість матері убитої у США Ірини Заруцької

Мати убитої у США українки Ірини Заруцької Анна була запрошена до Конгресу США з нагоди щорічного звернення президента Дональда Трампа, під час якого американський президент пообіцяв справедливість у справі вбивства її доньки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на трансляцію засідання Конгресу.

У своїй промові Трамп заявив, що аби реалізувати обіцянки Америці необхідно забезпечити безпеку суспільства.

"Ми досягли неймовірних успіхів, проте небезпечні рецидивісти продовжують знову і знову виходити на свободу завдяки політикам-демократам, які підтримують злочинність. Ми маємо честь сьогодні ввечері вітати серед нас жінку, яка пройшла через пекло: Аню Заруцьку", – сказав Трамп.

Він розповів, що у 2022 році "вона та її прекрасна донька, така красива, яка ж вона гарна молода жінка, Ірина втекли з охопленої війною, розірваної війною України, щоб жити з родичами поблизу міста Шарлотт".

"Минулого літа 23-річна Ірина їхала додому поїздом, коли божевільний монстр, якого більше десятка разів заарештовували і випускали під заставу без грошового внеску, встав і жорстоко порізав їй шию і тіло ножем. Ніхто ніколи не забуде, у тому поїзді були люди, ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя", – заявив Трамп.

Він сказав, що Ірина втекла від жорстокої війни, "тільки щоб бути вбитою запеклим злочинцем, якого звільнили, щоб він вбивав в Америці"

"Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам, що ми забезпечимо справедливість для вашої чудової дочки Ірини", – звернувся президент США до матері Ірини.

22 серпня 2025 року на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт біженка з України Ірина Заруцька отримала численні ножові поранення і померла на місці.

Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний ДеКарлос Браун-молодший. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, а згодом заарештували й висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

