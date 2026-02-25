Трамп пообещал справедливость матери убитой в США Ирины Заруцкой

Мать убитой в США украинки Ирины Заруцкой Анна была приглашена в Конгресс США по случаю ежегодного обращения президента Дональда Трампа, во время которого американский президент пообещал справедливость в деле об убийстве ее дочери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию заседания Конгресса.

В своей речи Трамп заявил, что для реализации обещаний Америке необходимо обеспечить безопасность общества.

"Мы достигли невероятных успехов, однако опасные рецидивисты продолжают снова и снова выходить на свободу благодаря политикам-демократам, которые поддерживают преступность. Мы имеем честь сегодня вечером приветствовать среди нас женщину, которая прошла через ад: Аню Заруцкую", – сказал Трамп.

Он рассказал, что в 2022 году "она и ее прекрасная дочь, такая красивая, какая же она красивая молодая женщина, Ирина сбежали из охваченной войной, разорванной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от города Шарлотт".

"Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой на поезде, когда сумасшедший монстр, которого более десятка раз арестовывали и выпускали под залог без денежного взноса, встал и жестоко порезал ей шею и тело ножом. Никто никогда не забудет, что в том поезде были люди, никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она смотрела на своего нападавшего в последние секунды своей жизни", – заявил Трамп.

Он сказал, что Ирина сбежала от жестокой войны, "только чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого освободили, чтобы он убивал в Америке".

"Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", – обратился президент США к матери Ирины.

22 августа 2025 года на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт беженка из Украины Ирина Заруцкая получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.

Подозреваемый в убийстве украинки был арестован – им оказался бездомный 34-летний ДеКарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни, а впоследствии арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.

