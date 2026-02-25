Німеччина прагне залучити ШІ в боротьбі з організованою злочинністю

Німеччина планує модернізувати свої основні органи безпеки та залучити штучний інтелект у боротьбі з організованою злочинністю, зокрема у боротьбі з фінансовими злочинами, відмиванням грошей та наркозлочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Німецькі Міністерства фінансів, внутрішніх справ та юстиції мають намір модернізувати митну службу та федеральну кримінальну поліцію Німеччини (BKA), зокрема шляхом розширення їхніх правових і технічних можливостей та збільшення штату співробітників.

За даними BKA, організована злочинність залишається однією з найбільших загроз внутрішній безпеці. У 2024 році збитки від неї склали 2,64 млрд євро.

"Ми гарантуємо, що слідчі органи завдадуть злочинцям найболючішого удару: по їхніх грошах", – заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Міністерства мають на меті забезпечити швидшу конфіскацію активів з сумнівних джерел, включаючи готівку, розкішні автомобілі та будинки.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що BKA отримає більше персоналу, повноважень та виконавчої влади.

План також передбачає створення спільних центрів аналізу даних та слідчих груп між митницею та BKA для боротьби з відмиванням грошей та наркотиками.

Клінгбайль заявив, що митна служба та BKA матимуть доступ до даних одна одної та зможуть використовувати штучний інтелект для ідентифікації злочинців і аналізу великих обсягів інформації.

Міністерка юстиції Стефані Хубіг заявила, що організована злочинність підриває довіру до верховенства права і не повинна залишатися безкарною, зазначивши, що злочинців слід швидко ідентифікувати, притягнути до відповідальності та покарати.

Також стало відомо, що Німеччина вживає заходів для зміцнення своєї зовнішньої розвідки, прагнучи наділити її новими широкими повноваженнями в рамках підготовки до можливого розриву відносин із США.

Крім того, міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста заявила, що під час підготовки та перевірки законопроєктів депутати могли б активніше використовувати штучний інтелект.